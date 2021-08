Os signos que descobrem suas verdadeiras prioridades com a Lua Azul em Aquário

Uma Lua Azul em Aquário ganhará os céus em 22 de agosto de 2021 e promete marcar um momento que iluminará as verdadeiras prioridades de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Escorpião

Suas próprias conquistas entram em prioridade e você reflete sobre o que deseja viver de verdade, especialmente sobre tudo o que envolve seu lar. É hora de atualizar planos e se desfazer de antigos padrões que já não fazem sentido. Para muitos, é o momento de se libertar e deixar de se preocupar com as expectativas que outras pessoas colocaram em você. Tome as rédeas!

Confira mais:

Sagitário

Chegou o momento de olhar para as coisas simples ou pequenas que importam. Rever sonhos e ideias que se perderam no cotidiano é uma tarefa que pode ser intensa, mas trará respostas e direcionamentos importantes para a felicidade. É um momento de retomar aquilo que é significativo, sejam atividades, relacionamentos ou gestos. Você pode tomar a iniciativa sempre!

Capricórnio

Os valores que não podem ser somados na calculadora se tornam mais importantes agora e isso o desafia a deixar a importância com o material. A realização pessoal é o caminho que importa e você pode ter deixado a desejar neste quesito; reflita sobre isso. É preciso descobrir as motivações que trazem alegrias e voltar a persegui-las. Mão na massa!