Em 22 de agosto de 2021 o Sol entra em Virgem, um signo que prioriza a organização, gentileza e inteligência, mas também é muito crítico.

Confira os signos que serão mais impactados pela entrada do Sol em Virgem que durará até 22 de setembro:

Gêmeos

Esta é uma fase de muitas mudanças, principalmente com os assuntos que envolvem a família. É possível que você precise cuidar de muitos assuntos profundos e responsabilidades, mas é recomendado não se esquecer de promover o autocuidado também. Os próximos dias são de organizações e reconexões que trarão mudanças. Recarregue suas energias e conecte-se com as suas raízes.

Confira mais:

Sagitário

Esta será uma época de decisões e avanços, principalmente no trabalho. É hora de se certificar de finalizar as coisas da melhor forma e buscar os melhores resultados; isso exige esforço. O foco tende a estar em você e isso também pode trazer algumas tensões com pessoas que não possuem as mesmas intenções que você. É importante ter atenção com sua reputação e imagem, pois ela estará em alta. Lembre-se também que nem toda a sua vida é trabalho e valorize outras áreas da sua vida também.

Peixes

Esta será uma fase intensa e quem passa por problemas deve ter calma para resolver as coisas com mais claridade. Será preciso olhar para o amor e recomeços de forma mais realista – lembre-se que isso não significa ser pessimista, pelo contrário, chegou a hora de encarar tudo com mais otimismo. Este é o momento ideal para aprofundar parcerias, romances e também cortar o que não tem futuro. Seu poder de atração pode aumentar e preciso aproveitar as portas que devem se abrir!