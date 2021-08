Astrônomos encontram ‘detalhe intrigante’ em um dos ‘braços’ espirais da Via Láctea

Os cientistas da NASA identificaram recentemente uma característica até então desconhecida de nossa galáxia, a Via Láctea.

Como revelado, por meio de comunicado, um contingente de estrelas jovens e nuvens de gás formadoras de estrelas está saindo de um dos braços espirais da Via Láctea como uma lasca saindo de uma prancha de madeira.

Estendendo-se por cerca de 3.000 anos-luz, esta é a primeira grande estrutura identificada com uma orientação tão dramaticamente diferente da do braço.

Os astrônomos têm uma ideia aproximada do tamanho e da forma dos braços da Via Láctea, mas muito permanece desconhecido: eles não podem ver a estrutura completa de nossa galáxia porque a Terra está dentro dela.

Para saber mais, os autores do novo estudo se concentraram em uma parte próxima de um dos braços da galáxia, chamada de Braço de Sagitário. Usando o Telescópio Espacial Spitzer da NASA antes de sua aposentadoria em janeiro de 2020, eles procuraram estrelas recém-nascidas, aninhadas nas nuvens de gás e poeira (chamadas nebulosas) onde se formaram.

Como revelado pela NASA, o Spitzer detecta a luz infravermelha que pode penetrar nessas nuvens, enquanto a luz visível (do tipo que os olhos humanos podem ver) é bloqueada.

Astrônomos encontram ‘detalhe intrigante’

Acredita-se que estrelas jovens e nebulosas se alinhem de perto com a forma dos braços em que residem. Para obter uma visão 3D do segmento do braço, os cientistas usaram os dados mais recentes da missão Gaia da ESA (Agência Espacial Européia) para medir com precisão distâncias às estrelas.

Os dados combinados revelaram que a estrutura longa e fina associada ao Braço de Sagitário é feita de estrelas jovens que se movem quase na mesma velocidade e na mesma direção no espaço.

Como revelado pela NASA, estruturas semelhantes – às vezes chamadas de esporas ou penas – são comumente encontradas projetando-se dos braços de outras galáxias espirais.

Durante décadas, os cientistas se perguntaram se os braços espirais da Via Láctea também têm essas estruturas ou se são relativamente lisos.

NASA/JPL-Caltech

Medindo a Via Láctea

O recurso recém-descoberto contém quatro nebulosas conhecidas por sua beleza de tirar o fôlego: a Nebulosa da Águia, a Nebulosa Ômega , a Nebulosa Trífida e a Nebulosa da Lagoa.

Na década de 1950, uma equipe de astrônomos fez medições aproximadas de distâncias para algumas das estrelas nessas nebulosas e foi capaz de inferir a existência do Braço de Sagitário. Seu trabalho forneceu algumas das primeiras evidências da estrutura espiral da nossa galáxia.

Como revelado pela NASA, no novo estudo, os pesquisadores também confiaram em um catálogo de mais de cem mil estrelas recém-nascidas descobertas por Spitzer em uma pesquisa da galáxia chamada Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire.

Os astrônomos ainda não entendem completamente o que causa a formação de braços espirais em galáxias como a nossa.

Mesmo que não possamos ver a estrutura completa da Via Láctea, a capacidade de medir o movimento de estrelas individuais é útil para a compreensão deste fenômeno.

As estrelas na estrutura recém-descoberta provavelmente se formaram na mesma época, na mesma área geral, e foram influenciados exclusivamente pelas forças que agem dentro da galáxia, incluindo gravidade e cisalhamento devido à rotação da galáxia. Confira:

NASA/JPL-Caltech

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: