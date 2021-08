Espaçonave da NASA que vai ‘colidir’ com asteroide perigoso no espaço para mudar direção entra na fase final de montagem

O DART da Agência Espacial Americana (NASA)está começando a se parecer com a intrépida espaçonave que irá mirar diretamente em um asteroide no próximo outono.

Como revelado, por meio de comunicação, com a adição de seus compactos Roll-Out Solar Arrays enrolados em dois cilindros de ouro que flanqueiam as laterais da espaçonave, e seu gerador de imagens menos visível, mas ainda integral, o DRACO alinhado com segurança sob seus painéis, a espaçonave está quase totalmente integrada.

Esta combinação de tecnologias atuais e novas, algumas das quais serão demonstradas pela primeira vez, acompanhará o DART em sua jornada de 10 meses em direção ao seu alvo.

O DART da NASA, o Teste de Redirecionamento de Duplo asteroide, é uma demonstração cuidadosamente planejada que ajudará a determinar se a tecnologia de impacto cinético pode servir como um método confiável de deflexão de asteróide no caso de tal perigo se dirigir à Terra.

O objetivo é voar uma espaçonave diretamente em um pequeno corpo do Sistema Solar a velocidades de cerca de 15.000 milhas por hora com a intenção de mudar seu curso.

A NASA monitora constantemente os céus e já identificou quase 40% dos asteroides potencialmente perigosos com mais de 140 metros de tamanho.

Nenhum dos quais está previsto para impactar nosso planeta, incluindo o sistema binário selecionado para este primeiro teste de deflexão.

Como detalhado pela NASA, para provar que nosso planeta pode esperar o inesperado, a missão do DART terá como objetivo empurrar um asteroide e alterar com segurança seu movimento no espaço.

Espaçonave da NASA que vai ‘colidir’ com asteroide perigoso

Nos últimos dois anos, a espaçonave destinada a este empreendimento foi desenvolvida e construída no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins (APL) em Laurel, Maryland. APL, que lidera a missão da NASA, está agora dando os retoques finais na espaçonave.

As recentemente instaladas ROSA e DRACO são duas tecnologias críticas que permitirão à espaçonave navegar pelo espaço e alcançar o sistema de asteroides Didymos.

As “asas” modulares flexíveis e roláveis ​​são mais leves, mais compactas e mais rígidas do que os painéis solares tradicionais, apesar de seu tamanho; no espaço, cada matriz irá se desenrolar lentamente até atingir 28 pés de comprimento – aproximadamente o tamanho de um ônibus.

A tecnologia foi testada com sucesso pela primeira vez em 2017 na Estação Espacial Internacional (ISS), e versões mais recentes foram instaladas em junho passado para uso em tempo integral na ISS.

Como detalhado pela NASA, o DART será a primeira espaçonave a voar com as novas matrizes, abrindo caminho para seu uso em missões futuras. A Redwire desenvolveu a tecnologia em seu Goleta,

E embora o DRACO não seja inteiramente “novo”, este imageador atualizado será o único instrumento a bordo da espaçonave. Combinado com o software de navegação autônomo SMART Nav, desempenhará um papel fundamental em ajudar o DART a navegar pelo espaço e identificar o asteroide correto para o qual apontar.

As imagens que DRACO retorna do asteroide Dimorphos alvo, incluindo o vislumbre de último segundo de seu próprio local de impacto no asteroide, serão cruciais para analisar os resultados do teste DART e entender como foi afetado.

Reprodução NASA

Colisão deve mudar rota de corpo celeste

O DART tem vivido seu ritmo nos últimos meses, suportando uma bateria de testes e análises ambientais enquanto as peças finais da nave começaram a se encaixar.

Como detalhado pela NASA, da mesma forma, o software SMART Nav teve seu quinhão de testes para que a equipe possa abrir mão das rédeas do DART com segurança nas horas finais antes de colidir com Dimorphos.

Com DRACO e ROSA a bordo, a espaçonave DART concluiu o teste de vibração no final de julho para garantir que todo o seu hardware esteja seguro e pronto para os rigores do lançamento.

O LICIACube, contribuído pela Agência Espacial Italiana, será um dos componentes finais para pegar uma carona no DART antes de ser entregue ao local de lançamento em outubro.

O LICIACube irá implantar cerca de cinco dias antes do impacto do DART e capturar imagens dos momentos finais da espaçonave, a pluma de ejeção resultante e a parte de trás do asteróide que DRACO nunca verá.

Como detalhado pela NASA, em novembro deste ano, a espaçonave será lançada em um foguete SpaceX Falcon 9 da Base da Força Espacial de Vandenberg, perto de Lompoc, Califórnia.

No outono de 2022, o DART terá seus olhos voltados para Dimorphos, a lua menor orbitando o asteroide Didymos maior.

Ainda de acordo com as informações, Sua colisão com Dimorphos mudará a velocidade da órbita da lua ao redor do corpo principal em vários minutos.

NASA / Johns Hopkins APL / Ed Whitman

Texto com informações da NASA

