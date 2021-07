O que significa sonhar com dente caindo? confira o que este sonho quer dizer

O que significa sonhar com dente caindo? Muitos se perguntam qual o significado deste tipo de sonho.

E seria bom sonhar com dente caindo? Podem ser muitas as interpretações com este tipo de pressentimento .

Como detalhado pelo site OrthoDontic, alguns sonhos com dente são sinal de mau presságio.

Infelizmente, sonho com dente caindo pode ser morte de pessoa conhecida ou parente próximo.

Reprodução @pch.vector – Freepik

O que significa sonhar com dente caindo?

No entanto, se no seu sonho cair apenas uma parte do dente – quer dizer, se for um dente quebrado – existe outro significado.

Neste caso, você deve se prevenir contra alguma possível adversidade ou má sorte, que pode ocorrer em breve.

Outras variações do sonho

Algumas outras variações de sonhar com o dente também podem significar presságios negativos. Confira:

Sonhar com dentes feios, dente de ouro, com extração de dente, com dente sangrando, com dentadura, sonhar com muitos dentes caindo, com dente podre, com dente mole, dente que quebra e cai no chão, alguém quebrou seus dentes e sonhar com dente quebrado.

Reprodução @karlyukav – Freepik

O que este sonho quer dizer – pontos positivos

Como mostrado pelo site, no entanto, sonhar com dente nascendo ou com dentes brancos pode ser um presságio de coisas boas na sua vida.

LEIA TAMBÉM: