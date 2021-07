Suco potente para reforçar a defesa do seu organismo; com apenas 4 ingredientes

Principalmente agora que o clima está mudando, nada melhor do que encontrar alternativas práticas para reforçar a defesa do organismo, não é mesmo? E se você está precisando de uma ajudinha com este tema, te convidamos a conferir uma receita de suco natural super prática e que você pode fazer em poucos minutos.

Caso tenha se interessado, a sugestão é compartilhada pela apresentadora Ana Maria Braga e leva apenas 4 ingredientes que são excelentes fontes de vitaminas A e C.

Quer entender na prática como preparar o seu suco? Nós te explicamos abaixo todos os detalhes.

Suco para reforçar a defesa do organismo

Ingredientes:

2 cenouras pequenas picadas;

1/2 xícara (chá) de suco de laranja-pera gelado;

100 g de polpa de acerola congelada;

1/2 xícara (chá) de manga picada.

Modo de preparo:

Para começar, coloque todos os itens no liquidificador e bata;

Caso queira, você pode adoçar o suco;

Por fim, faça o consumo imediato.

E então, além da dica deste suco, que tal conferir outras sugestões?