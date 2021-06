PUBG: NEW STATE ultrapassa marca de 17 milhões de usuários pré-registrados na Google Play Store

A KRAFTON anuncia que PUBG: NEW STATE superou 17 milhões de usuários pré-registrados na Google Play Store. Esse marco foi alcançado logo após a companhia realizar seu primeiro teste da versão Alpha, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de junho nos Estados Unidos.

A PUBG Studio, desenvolvedora responsável por PUBG: NEW STATE, analisará todas as informações geradas e feedbacks de jogadores para aprimorar o jogo antes de seu lançamento no final deste ano.

Como o número de pré-registros diários para o título aumentou após o teste Alpha, a KRAFTON, Inc. anunciou que abrirá pré-registro para App Store no 3º trimestre de 2021.

PUBG: NEW STATE será lançado gratuitamente

Como revelado, os usuários de Android ainda podem fazer o pré-registro na Google Play Store para obter uma skin exclusiva de veículo e informações mais recentes sobre o jogo.

Desenvolvido pelo PUBG Studio, PUBG: NEW STATE será lançado gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS ainda em 2021.

Ainda de acordo com as informações, além de apresentar as armas de fogo mais dinâmicas e realistas para jogos mobile, o jogo apresenta tecnologia de renderização de última geração que ultrapassa os limites da geração atual.

Reprodução

Com informações da KRAFTON

LEIA TAMBÉM: