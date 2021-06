Alguns signos podem ter uma conexão muito especial com a sua intuição. No entanto, são poucos aqueles que possuem uma forma de vivê-la instintivamente e puramente ao ponto de se deixar levar por ela.

Confira os signos que possuem as intuições mais puras do zodíaco:

Aries

Por vezes o ariano permite-se ser impulsivo e agir de acordo com os instintos, algo que pode estar muito ligado com a sua intuição se ele a tem bem desenvolvida. Sem fazer mil questionamentos e ponderações, ele consegue escolher o caminho certo e não se deixar estagnar por dependências que pode atrapalhar muito seu poder de decisão.

Sagitário

O sagitariano pode acessar algo muito especial devido a luz que possui interiormente. Sua intuição é muito ligada a consciência e não se expande pelas sensações ou sentimentos, mas pela mente. Isso faz com que ele visualize as coisas e veja os sinais de forma muito mais clara, desenvolvendo ideias independentes e que não são afetadas por desejos do ego.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

O pisciano é capaz de ter uma intuição importante ligada aos sentimentos e ao que as outras pessoas guardam em suas almas. Por isso, ele não impõe sua opinião e vontade de forma dura, se não que compreende e sintetiza o que está ao seu redor. Ao ter uma intuição tão pura, este signo precisa ter muito cuidado para não absorver as dores ao seu redor e ser profundamente afetado.