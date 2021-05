Cães podem tomar leite?

Como todo animal mamífero, os cães também são amamentados quando filhotes e por isso muitos cuidadores acham que podem continuar dando leite quando seus pets crescem, mas as coisas não são exatamente assim.

Assim como os seres humanos, depois que os filhotes desmamam, seus organismos passam a produzir menos enzimas capazes de quebrar a lactose, o que pode levar os cães a terem problemas de vômitos, diarreia, gases e dores abdominais.

Na prática, o que acontece é que o organismo do cachorro passa a ter cada vez menos capacidade de quebrar o açúcar do leite e a digestão do alimento fica cada vez mais difícil, levando em alguns casos à intolerância à lactose.

O grau de intolerância, entretanto, varia de cachorro para cachorro e de acordo com a quantidade da bebida ingerida.

Mas além do problema da lactose, há outra questão. O leite é rico em gordura e também vai acrescentar calorias desnecessárias na dieta do animal, podendo causar outros problemas, como obesidade.

Por isso, os veterinários evitaram recomendar leite na alimentação de cães adultos.

E um queijinho, pode?

Reprodução

Queijos e derivados de leite não podem fazer parte da dieta dos animais, porém se seu animal não tem intolerância á lactose, é possível dar um pequeno pedaço de queijo branco, de vez em quando. Nada de queijos ‘amarelos’, muito salgados e gordurosos, ou queijos azuis (gorgonzola, roquefort, parmesão).

Use como um aperitivo para esconder um remédio ou para recompensá-lo, mas com muita parcimônia.

Esqueça requeijão, iogurtes e outros derivados. Lembre-se que eles não agregam nada à dieta do cão, que já é completa apenas com a ração prescrita pelo veterinário.

Opte por frutas

Sim, as frutas são as melhores opções se pretende expandir a dieta do seu cãozinho, mas lembre-se que algumas frutas são perigosas para os cães, como a uva, o abacate e outras mais cítricas. As melhores são banana, pêra, maçã, mamão e melancia.