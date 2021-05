Aprenda como fazer um suco potente de aipo para sua saúde em apenas 3 passos

Quem não ama uma receitinha prática e que contribua para a nossa saúde, não é mesmo? Se você está buscando dicas de sucos naturais, saiba que o aipo é uma excelente alternativa e que pode trazer diversos benefícios para a sua saúde.

Quais os benefícios do aipo?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Very Well Fit, dentre as principais vantagens no consumo do aipo estão:

O alimento é rico em vitamina K , que contribui para a coagulação do sangue. Além disso, auxilia para que o indivíduo tenha ossos mais fortes e trazendo a certo modo uma diminuição nos riscos para que uma pessoa tenha, por exemplo, osteoporose;

Contribui para uma melhor saúde digestiva;

As fibras do aipo aumentam a sensação de saciedade.

Aprenda uma receita em apenas 3 passos

Quer aprender como fazer um suco de aipo em apenas 3 passos? Confira abaixo:

Separe de 3 a 5 talos de aipo cru, lave-os e em seguida corte em terços; Coloque o conteúdo em um liquidificador, com uma medida entre meio e um copo inteiro de água; Por fim, ligue o liquidificador e deixe entre 20 e 30 segundos.

Importante: Você pode utilizar uma peneira, após retirar o conteúdo do liquidificador. Caso queira também, é possível acrescentar em sua receita ingredientes como: couve, frutas cítricas e espinafre.

Fique atento!

Embora as recomendações possam trazer benefícios, é importante destacar que elas não devem em nenhuma hipótese substituir refeições ou a procura por um profissional nutricionista, que te dará as orientações adequadas sobre qual a melhor alternativa e opções para o seu caso, após uma verificação prévia.

