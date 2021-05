Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 9 de maio de 2021:

Áries

A sorte estará do seu lado neste fim de semana. Este é um momento de abundância e de se reinventar nas questões de trabalho, buscando novos projetos. Você é incansável e sempre terá energia suficiente para realizar qualquer tarefa que tenha em mente e torná-la algo prospero.

A sexta-feira será um dia de surpresas amorosas. Alguém do signo de Capricórnio, Gêmeos ou Virgem o convida para sair ou inicia conversas importantes. Um relacionamento pode sair desta conexão.

Cuide da saúde e alimentação para ter energia. Cuidado com os amigos, pois nem todo mundo quer vê-lo feliz, então tente ser mais discreto em todos os seus planos. A sorte virá com os números 09 e 77. Use mais a cor vermelha para atrair mais abundância para sua vida.

Touro

Fim de semana de muitos presentes ou palavras bonitas. Lembre-se que seu signo tem facilidade para atrair o carinho quando não se fecha.

Cuidado com os problemas no trabalho! Nesta sexta-feira as energias são fortes e é preciso se concentrar e não se envolver em fofocas. Uma viagem pode surgir e tudo sairá muito bem.

Você pode se sentir insatisfeito na carrega e deve ir atrás de acordos para diminuir esta sensação. Um ex pode confessar que ainda sente sua falta. Evite gastar demais; compre apenas o necessário.

Sua compatibilidade no amor será maior com o signo de Aquário, Libra ou Sagitário; então deixe-se ser amado. A sorte será maior neste domingo com os números 00 e 29.

Gêmeos

Sua capacidade intelectual aumenta e você pode alcançar o sucesso com facilidade. Ajudar os outros de todas as maneiras pode ser muito benéfico, mas é preciso ter limites.

Na amizade ou amor, é preciso sempre a paz interior para ter as melhores decisões. Fim de semana com muitas tarefas pendentes do trabalho e nos estudos, por isso é necessário administrar seu tempo e não se pressionar.

Um amor com alguém do signo de Áries, Libra ou Capricórnio pode render algo mais formal. Os casais podem descobrir uma gravidez. Lembre-se de que seu signo tende a flertar muito e isso o leva a ter problemas nos relacionamentos. Seus números da sorte são 05 e 41.

Câncer

Se refugiar sempreno passado e ter dificuldade em se desvencilhar de amores e situações que não o permitem crescer é um grande problema a ser trabalhado. Chegou a hora de deixar algumas coisas para trás.

Seu presente e futuro dependem de seguir em frente. Abra-se para um caminho mais amoroso e prestativo de forma verdadeira. Sua comunicação irá melhorar.

Sonhos começam a se tornar realidade quando você busca do sucesso. Fim de semana de trabalho extra e com pressão por problemas familiares; se acalme para encontrar a solução certa.

Mudanças estão chegando em seu trabalho. A sorte será maior com os números 02 e 19. Use mais a cor amarela e você terá abundância.

Leão

Você terá vários dias para se reinventar e inicia a melhor época do ano em maio. Nesta sexta-feira as energias positivas estarão do seu lado com tudo relacionado ao trabalho, então aproveite para se destacar.

Não preste tanta atenção às fofocas e comentários ruins que podem ser feitos pelos outros. Aposte no carisma e evite cultivar a inveja ao seu redor. Tenha cuidado com o que come e bebe para não passar mal; cuide melhor da saúde.

Você se comunica e administra tudo bem. Quem está em um relacionamento deve evitar discutir e ser mais paciente. Seus números da sorte são 3, 12 e 24.

Virgem

Tenha cuidado com o temperamento nervoso e não tenha tanto medo de cometer erros; isso pode impedi-lo de viver momentos importantes. Continue ajudando os outros sem pedir nada em troca.

Sexta-feira para colocar em ordem a vida financeira e trabalho. No sábado você terá um encontro ou comunicação muito importante que o ajudará no seu futuro; vista-se com cores claras para trazer mais abundância.

Alguém especial faz aniversário. Tenha atenção com as dores intestinais e aposte em uma alimentação mais saudável. Um animal de estimação pode chegar à sua vida.

Você decide ficar em paz com seu parceiro e a paixão renasce. Sua compatibilidade neste fim de semana será maior com Áries, Câncer e Escorpião. Você terá sorte no domingo com os números 05 e 41. Use mais as cores rosa e vermelho para atrair sucesso.

Libra

A juventude e a velhice entram em contato na sua personalidade, fazendo que seu temperamento seja forte, mas também maduro. Você tem o pode de colocar tudo em ordem e viver sem tantos altos e baixos, principalmente nos relacionamentos.

Este é um momento de justiça e transparência. Fim de semana com muito incentivo em todos os sentidos e deixar alguns sentimentos fluírem.

Nesta sexta-feira, o trabalho será intenso. Alguém pode desejar voltar para a sua vida e fazer promessas amorosas; analise bem e dê um tempo. Você terá sorte com os números 01 e 28. Use mais o cinza e o branco para atrair a abundância em sua vida.

Escorpião

Sua vontade indomável e sua determinação sempre o levam a completar desafios e planos com sucesso. Apenas controle seu temperamento para evitar problemas sem motivo, sendo principalmente mais cauteloso quando confrontado.

Evite confundir amor com sexo. Você se lembra muito de um amor que não está mais com você e gostaria e pode tentar retomar contato; tente ter calma. Uma viagem pode surgir.

Você é muito bom em ajudar os outros e deve desenvolver ainda mais essa habilidade. Sábado de muita felicidade e comunicação com pessoas importantes. Domingo ideal para arrumar seu quarto e se desfazer do que você não precisa.

Sagitário

A intuição aumenta e seu sexto sentido pode não só avisá-lo de qualquer dificuldade, como também de oportunidades. Evite guardar rancor e siga em frente, mas saiba quem merece seu perdão.

O carisma e a arte o ajudarão a se relacionar melhor. Fim de semana ideal para colocar a vida pessoal em ordem em todos os sentidos, inclusive no amor. Se abra para novas oportunidades sem culpa.

A proposta para um novo emprego pode chegar; pese bem os detalhes e não tenha medo da mudança. Você compra roupas e muda seu visual. Seus números da sorte são 14 e 22.

Capricórnio

Momento de muitaconcentração e de ser o melhor em tudo no trabalho. Melhore sua forma de expressar seus sentimentos e ser feliz na vida emocional.

O capricorniano sabe ganhar dinheiro e isso o leva a ter mais poder e a alimentar o seu ego; não deixe que isso se descontrole. Sexta-feira para fazer algo diferente e investir nos pensamentos positivos. Chegou a hora de progredir.

Para quem tem um companheiro, será um fim de semana repleto de grandes momentos e carinho. Os solteiros continuarão em busca do amor verdadeiro. Boas notícias chegam. Tente descansar neste domingo e recarregar as energias para a próxima semana. Você terá sorte com os números 11 e 24.

Aquário

A curiosidade aumentará muito e você experimenta coisas novas. Apenas evite não valorizar o que possui por querer constantemente sair em busca de coisas diferentes.

Sexta-feira para conhecer pessoas muito importantes, principalmente para os negócios. Se proteja da inveja e tenha pensamentos mais positivos; renove as energias. A sorte chega com o número 09 e 14, combine-o com o seu dia de nascimento para personalizar.

Alguém especial pedirá um conselho amoroso. Domingo ideal para entrar em contato com a natureza e reconectar com seu interior para ter mais força diante dos problemas.

Peixes

Momento de transparência no qual as mentiras não sobrevivem, muito menos de traições no amor. Evite apenas guardar rancores que fazem mal para você.

Não tenha limites para lutar para ser alguém na vida e procurar o seu bem-estar. Sua intuição e percepção aumentam e isso ajudará a estar sempre bem em todos os aspectos.

Sexta-feira para analisar uma mudança de atitude na sua vida; lembre-se que você não pode passar a vida inteira pensando no que poderia fazer e deve colocar a mão na massa.

Você pode ter algumas discussões com seu parceiro e deve superar as coisas com um bom diálogo. Cuidado com as fofocas entre amigos e seja mais discreto.

Neste domingo as energias se renovam e trazem força. Seus números da sorte são 14 e 50. Cuidado com o álcool ou vícios.