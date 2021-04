O mapa Karakin chega ao PUBG MOBILE na atualização 1.3, já disponível, trazendo mecânicas de jogo inéditas e novas armas que prometem uma ação explosiva nessa nova costa inóspita e repleta de rochas.

Como revelado, este mapa compacto e cheio de tensão apresenta o devastator lança míssil Panzerfaust e Bombas Adesivas.

O arsenal é complementado pelos novos mecanismos Modo de Demolição e Penetração de Balas por Paredes Finas.

Com isso, permitindo que os jogadores destruam áreas inteiras no mapa e adicionando uma nova camada de estratégia ao jogo.

“Combinando a tensão de Miramar com o ritmo acelerado de Sanhok, Karakin é um mapa compacto e emocionante para 64 jogadores com diversos desafios aos fãs de PUBG MOBILE”.

“Karakin oferece uma grande variedade para os combates: áreas secretas a serem descobertas, campos abertos para batalhas de longa distância, regiões montanhosas, cidades para embates estratégicos e passagens subterrâneas”, detalhou. Principais recursos lançados com Karakin:

Mecânica: Zona de Demolição

Nova mecânica: Balas atravessando em paredes finas

Arma de arremesso: Bomba Adesiva

Arma de fogo: Panzerfaust

Como detalhado, a nova Zona de Demolição traz uma inédita camada de emoção ao jogo. Representado por uma zona roxa no mapa, a mecânica pode demolir construções inteiras na hora, forçando os jogadores para ir a campo aberto.

Pela primeira vez no PUBG MOBILE

Pela primeira vez no PUBG MOBILE, paredes finas por toda Karakin poderão ser atravessadas por balas, criando uma nova tensão para as lutas em locais fechados.

Ainda de acordo com as informações, as novas armas Panzerfaust e Bombas Adesivas foram feitas sob medida para tirar vantagens dessa mecânica, fazendo com que duas partidas nunca sejam iguais.

Reprodução

Texto com informações do game PUBG MOBILE

