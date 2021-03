Saiba como prevenir e remover manchas no buço

Manchas na pele causam desconforto estético e, mais ainda, quando elas estão na região do buço. A causa mais comum para esse tipo de mancha é o melasma, que é “Uma dermatose complexa que envolve uma desordem de pigmentação no melanócito, as células que produzem melanina”, explica a dermatologista Carolina Marçon, em entrevista ao blog DermaClub.

Ainda de acordo com a médica, existe uma série de fatores que influenciam o aparecimento dessas manchas, tais como o excesso de exposição solar, a alteração hormonal ou alguma predisposição genética.

O tratamento para esse tipo de mancha consiste, na maioria das vezes, consiste na aplicação de produtos despigmentantes e que agem na parte vascular da pele. Talvez seja necessária a realização de tratamentos estéticos como laser e peeling. Além disso, é essencial usar protetor solar todos os dias para que a mancha não volte. Lembre-se que para conhecer e aplicar o tratamento ideal para sua pele você deve consultar um dermatologista.

Foto: Pexels

“Se você depila os pelos do buço, saiba que todo método depilatório pode ser utilizado, porém lembre-se sempre de utilizar fotoproteção após a realização do procedimento”, explica a médica dermatologista Katleen da Cruz Conceição, em sua coluna no site Viva Bem.