Já provou Chutney de manga com caju? Veja receita da Ana Maria Braga

No programa desta segunda-feira, a apresentadora Ana Maria Braga, do programa Mais Você, ensinou a deliciosa receita de chutney de manga com caju, ideal para acompanhar carnes assadas, como costela de porco, por exemplo.

O chutney é um molho encorpado, agridoce, tradicional da culinária indiana há mais de mil anos. Existem diversas receitas de chutney, mas basicamente ele é feito de legumes ou frutas, pimenta e açúcar, e pode servir de acompanhamento a um prato ou como antepasto.

Veja a receita de como preparar um chutney de manga com caju da Ana Maria Braga:

Ingredientes

4 cajus bem maduros descascados

1 xícara de chá de mangas em cubos pequenos

2 colheres de chá de gengibre picado

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

Meia xícara de chá de cachaça

2 pimentas dedo-de-moça sem sementes picadinhas

1 colher de chá de amido de milho

Um quarto de xícara de chá de vinagre de maçã

Coentro picado a gosto

COMO FAZER A RECEITA:

– Esprema bem os cajus em uma panela, até retirar todo o suco, depois pique a polpa da fruta na panela.

– Acrescente 1 xícara de chá de manga em cubos pequenos, 2 colheres de chá de gengibre picado, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de cúrcuma, meia xícara de chá de cachaça, 2 pimentas dedo-de-moça sem sementes picadas, 1 colher de chá de amido de milho e um quarto de xícara de chá de vinagre de maçã.

– Leve ao fogo médio até ferver, a partir daí abaixe o fogo e deixe cozinhar por 15 minutos.

– Retire do fogo, coloque em uma tigela e cubra com papel filme. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora.

– Depois de gelado, adicione coentro picado por cima e sirva em cima da carne ou da costela assada.