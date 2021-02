BOOYAH! anuncia programa para ensinar novatos a jogar Free Fire

Com dicas para novos jogadores e entusiastas do Free Fire, a BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, anuncia o Escola do Capa, um programa original que vai ensinar como jogar o game battle royale.

Apresentado por Luís Folha, comentarista da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) e streamer da BOOYAH!, o Escola do Capa terá transmissões semanais, às quartas, ao meio dia, por meio do canal oficial da BOOYAH! e no Instagram.

A novidade foi revelada pela Garena nesta semana, por meio de comunicado.

“Dentre os temas dos vídeos estão desde a apresentação dos modos de jogo e dicas de configuração, até os melhores lugares para cair no mapa, dicas para aproveitar melhor os personagens e diferentes equipamentos”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, as “lições” são voltadas para quem quer saber como jogar”, detalhou.

Com informações da Garena

