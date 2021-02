Aprenda uma massagem relaxante para fazer no seu cachorro; super prática e que ele vai amar

Semelhante aos humanos, os cachorros e alguns outros pets amam uma massagem. E além de relaxar, esta iniciativa traz diversos outros benefícios para a saúde do seu animal.

Para quem está se perguntando sobre os benefícios, a principal vantagem é estimular e melhorar a circulação sanguínea.

Mas importante, há também contraindicações para a realização de massagens relaxantes em cachorros, dentre elas:

Se o animal tiver uma ferida, pela menor que seja;

Doente;

Ou alguma doença.

Leia também:

Quer entender mais como funciona e aprender o passo a passo de como fazer uma massagem relaxante no seu cachorro? Assista abaixo ao vídeo do canal do YouTube Perito Animal.