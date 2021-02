5 dicas de como acalmar o seu cachorro e mantê-lo tranquilo

Embora não seja necessariamente uma regra, cachorros filhotes geralmente têm maior disposição e portanto são mais ativos.

Mas você sabia que é possível encontrar um ponto de equilíbrio seja seu pet novinho ou até mesmo adulto, para que em determinados momentos ele se mantenha calmo?

Se você está passando por apuros e precisa de orientações, separamos um vídeo do canal do YouTube Perito Animal, com 5 dicas de como manter o seu cachorro tranquilo. Confira abaixo.

