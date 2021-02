Nova função habilitada para os usuários do app WhatsApp: Android e iOS

Uma nova função já está habilitada para os usuários do aplicativo WhatsApp, dos sistemas Android e iOS.

Agora é possível receber o código de verificação para contas do Facebook e Instagram por meio de contas oficiais no app WhatsApp.

A informação foi revelada oficialmente pelo site especializado WABetaInfo nesta semana. O objetivo é simplificar e facilitar o processo de verificação dos apps de Mark Zuckerberg.

Ao invés de um SMS tradicional, será enviado o código de verificação por meio do mensageiro, em uma conta oficial da plataforma.

No entanto, a liberação da novidade ocorre de forma gradativa para os usuários. Confira captura de tela da função:

Some users might receive the verification code for their Facebook and Instagram accounts from official accounts on WhatsApp. pic.twitter.com/62M8Est6zU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 19, 2021