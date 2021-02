Os signos do zodíaco que nunca seguem conselhos de amor

Alguns signos do zodíaco não dão ouvidos para conselhos no amor e acreditam que são os únicos capazes de construir sua história, uma atitude inspiradora na teoria, mas que pode levar a situações bem problemáticas. Confira quais são:

Áries

O ariano sabe que é inteligente e perspicaz, mas também é muito teimoso. Este signo prefere trilhar seu próprio caminho e não ouvirá os conselhos nem de quem realmente deseja seu bem. Ele não tem medo de errar e de se machucar – por mais que isso seja uma realidade muito próxima – pois acredita que sempre conseguirá sair dos problemas ainda mais forte.

Câncer

O canceriano é persistente no amor e não deixará que alguém o convença que algo não é possível. Para ele, até mesmo o que dói, se torna uma experiência válida quando o assunto é seguir o que o coração diz. Este signo pode romantizar os dramas amorosos e acaba sofrendo bastante.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano tem curiosidade sobre o futuro que ele constrói e acredita que pode sempre lutar pelas mudança que o favoreçam, inclusive na vida amorosa. Isso faz com que ele ignore os conselhos dos outros e desafie ir atrás do que sempre sonhou. Seu maior desejo é provar que todos estavam errados.

Escorpião

O escorpiano é intenso e não consegue ignorar alguns impulsos ou desejos, o que também acontece com seus sentimentos. Por isso, ele vai até as últimas chances para conseguir o que quer e não dá ouvido a quem o alerta, podendo inclusive se irritar com aqueles que tentam dar conselhos na sua vida amorosa.