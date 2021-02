Os signos que não conhecem os limites e podem desrespeitá-los

Alguns signos do zodíaco possuem muita dificuldade de identificar os limites das outras pessoas e respeitá-los, o que pode ser bem complicado na convivência e vida em geral. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser um pouco individualista. Ele acaba cobrando os limites sempre, mas não é bom em segui-los, quebrando regras e podendo ignorar o que os outros pensam. Seu temperamento explosivo e impulsivo também tende a levá-lo a se envolver em problemas e atrair consequências difíceis por ignorar os extremos.

Leão

O leonino pode exigir que seus limites sejam respeitados, mas nem sempre se interessa pelos das outras pessoas. Este signo pode ser insistente e força a barra quando deseja algo. Sua personalidade forte nem sempre ajuda e ele tende a justificar suas atitudes com as desculpas mais dramáticas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Devido a personalidade muito intensa, mas que também tende a proteger os seus interesses e os de quem ama, o escorpiano não é bom em respeitar limites. Ele é do tipo de que age e reage de acordo com seus impulsos e está sempre pronto para conseguir o que quer, por mais que isso possa não ser positivo para os outros. Quando é descoberto, pode lidar com a situação de forma temperamental e manipuladora.

Sagitário

O sagitariano tende a ser livre e confia nas próprias nas próprias decisões, mesmo que elas possam ultrapassar limites e afetar os outros. Quando assume seu lado mais corajoso e, por vezes, egocêntrico, este signo não se importa em derrubar fronteiras e impor seus desejos. Eles fazem o que querem sempre.