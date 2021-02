The Battle of Polytopia ganha expansão com nova tribo

O aguardado pacote de expansão Cymanti Tribe, para The Battle of Polytopia, já está disponível nas plataformas – Steam, App Store e Google Play. Inspirados por plantas e insetos do mundo real, os jogadores podem agora usar criaturas rastejantes e esporos venenosos em sua missão de dominação mundial.

Como revelado pela Midjiwan AB, a expansão Cymanti Tribe está com 20% de desconto durante a primeira semana no Steam.

"Os Cymanti são polytopianos que formaram relações simbióticas com os insetos Ciru que ficam no topo de suas cabeças", detalhou.

As habilidades únicas desta Tribo permitem aos jogadores comandar uma diversidade de insetos a seu bel-prazer. Alguma das criaturas rastejantes incluem besouros Elytra, que agem como unidades de defesa; e os enxames alados Phychi, que fazem o papel de arqueiros; e os longos Centipedes, que se dividem em duas unidades quando atacados no meio.

Marca impresionante: A produtora independente Midjiwan AB também anunciou que The Battle of Polytopia ultrapassou a marca de 13 milhões de downloads no Steam, na App Store e na Google Play.

Estilo 4x

Com jogabilidade ao estilo 4x, mapas gerados de forma procedural, modo single-player e mutilplayer para até 15 pessoas no PC ou Mac, o título permite que os jogadores comandem uma conquista global como líderes de uma das 16 nações únicas do game.

Com informações da Midjiwan AB

LEIA TAMBÉM: