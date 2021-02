Skincare da pele oleosa: 5 passos infalíveis para controlar o ‘shine’. Com dicas de produtos!

Brilho elas têm de sobra, mas o desejo da maioria das pessoas que têm a pele oleosa é controlar esse “shine”, seja com maquiagem, com mudanças alimentares ou com cosméticos específicos. Longe de ser vilã, a pele oleosa é muito vantajosa, isso porque ela é naturalmente mais firme e hidratada que as demais, demorando muito mais para envelhecer se comparada a uma pele seca ou mista.

Mas, verdade seja dita: é um tipo de pele muito mais propenso ao aparecimento de acne e cravos, manchas, dermatite seborreica e rosácea. “Para uma pele saudável, as etapas básicas de tratamento como a limpeza, hidratação e fotoproteção devem ser seguidas de acordo com o tipo de pele", afirma Lais Leonor, dermatologista da clínica Dr André Braz, em entrevista ao site Minha Vida.

Leia mais:

Listamos abaixo uma série de conselhos que podem ajudar quem tem a pele oleosa a entender e a cuidar melhor da cútis no dia a dia. Sempre consulte seu médico dermatologista e estabeleça com ele a rotina de cuidados ideal para a sua pele.

Limpeza

A pele oleosa requer, mais que todos os outros tipos de pele, produtos específicos para ela. Do contrário, pode gerar o efeito rebote. Lave o rosto com gel de limpeza específico para pele oleosa e, caso sua pele seja sensível, procure produtos que eliminem o excesso de oleosidade sem irritar o rosto. De acordo com a médica Liliana Bechelli Torloni, dermatologista consultora da Sallve, "Não existe uma regra que diga que você tem que lavar o rosto duas vezes por dia. Ou uma que diga que não tem que lavar o rosto duas vezes por dia. Há sim ajustes e orientações específicas para cada paciente".





Vitamina C

O antioxidante é uma substância essencial no cuidado diário da pele, por isso opte por produtos de rápida absorção e que contenham ativos que ajudam no controle da oleosidade, como o ácido salicílico. Não é recomendado o uso de produtos com vitamina C em textura creme, porque pode provocar o aumento da produção de sebo e, por consequência, poros dilatados.





Proteção Solar

O avanço da indústria cosmética permite que tenhamos ao alcance produtos com proteção solar e altamente eficientes em controlar a oleosidade. Esse tipo de pele pede protetores solares com textura fluida e com ativos capazes de controlar a oleosidade e disfarçar os poros.

Procure nas embalagens frases como: não comedogênico, livre de óleos (ou oil-free), toque seco e efeito mate, que são características ideais para a pele oleosa.



Spray anti-oleosidade

Ao longo do dia, recomenda-se a reaplicação do protetor solar e o uso de um spray anti-oleosidade. Esse produto vai deixar o seu rosto matificado e diminuir a aparência de poros dilatados.



Cuidados noturnos

Existem três passos básicos para os cuidados noturnos da pele oleosa: limpeza, tonificação e hidratação.

A limpeza da noite deve ser profunda, recomenda-se o uso de solução micelar.

A tonificação deve ser feita com um sérum que ajude a controlar a oleosidade e a prevenir o aparecimento de acne. Opte por produtos que também tenham ação anti-idade.

Para a hidratação, opte por produtos em textura gel ou fluida. Procure especificações na embalagem do dermocosmético, como os termos oil-free (livre de óleos), não comedogênico, toque seco.