Dia de São Valentim: Use o Feng Shui e atraia boas energias no amor

O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa usada para harmonizar os espaços que habitamos com o objetivo de melhorar a energia vital dos seres vivos. “Procuramos identificar os fluxos de energia estagnados ou acelerados do imóvel e aplicar técnicas de curas que fortalecerão o chi do ambiente, trazendo benefícios aos moradores”, explica Cris Ventura, consultora, palestrante e à frente do Canto do Feng Shui, em entrevista à revista Casa Vogue.

Embora o Dia dos Namorados seja comemorado em muitos países hoje, 14 de fevereiro em comemoração a São Valentim, aqui no Brasil, o dia dos namorados é celebrado somente dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, popularmente conhecido como o santo casamenteiro. Porém, até dia 12 de junho há tempo de alinhar as energias da sua casa para atrair o amor. Nós te ensinamos como! Listamos algumas medidas simples que podem te ajudar a atrair boas energias para o amor começando pelo seu quarto.

Leia mais:

Foto: Pexels/ Ketut Subiyanto

Cama

O ideal é que a cama tenha cabeceira, já que este elemento representa proteção e segurança. Os lados da cama devem ter um espaço de circulação, para que a energia flua. O mesmo deve acontecer abaixo da cama, onde nada deve ser guardado (nem mesmo um colchão extra). O ideal é que esse local fique livre para que a energia flua também por aí.

Espelho

Se optar por ter um espelho dentro do quarto, o ideal é que ele fique escondido dentro do armário. Um espelho não pode refletir a cama porque atrapalha o relaxamento e pode alterar a qualidade do sono.

Forme pares

Na decoração, os objetos devem estar dispostos em pares, pois essa dinâmica estimula o diálogo, a compreensão e o carinho entre o casal. Em outras palavras, ajuda a incrementar a cumplicidade do casal, celebrando um local de amor e harmonia. Mesas de apoio, luzes, porta-retratos, almofadas e demais itens devem estar sempre de dois a dois.

O clima geral do quarto deve ser acolhedor, você precisa criar um local de descanso e de acolhimento. O quarto deve ser o local mais limpo, cheiroso e organizado da sua casa. Se gostar de cristais, opte pelo quartzo rosa, responsável por gerar boas energias no amor.