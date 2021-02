Os signos que surpreendem e querem ser surpreendidos no romance

Para alguns signos do zodíaco, é muito importante que seus relacionamentos tenham emoção e surpresa. Confira aqueles que adoram surpreender e serem surpreendidos:

Áries

O ariano adora aquilo que é imprevisto e traz movimento para a relação. Quando é surpreendido se sente ainda mais motivado a surpreender também. Este signo gosta de manter a chama do romance e sedução acesa, por isso se atrairá por tudo que sai da rotina ou acontece entre o casal de forma secreta ou proibida.

Leão

O leonino ama ter relacionamentos que parecem ser perfeitos, mas se sente entusiasmado de verdade quando as coisas não são monótonas e sempre tem uma surpresa a espera. Este signo é muito apaixonado e gosta de viver sentimentos, emoções e sensações intensas.

Libra

O libriano vive em busca de amores e químicas que o surpreendam. Por isso, as surpresas e atenção com os detalhes que possam fazer toda a diferença conquistam seu coração. Este signo encontra a beleza na emoção e também no romantismo a moda antiga.

Sagitário

O sagitariano ama desafios e novas experiências, por isso busca relacionamentos que tenham aventura e dinamismo. Ele gosta de que tudo se torne excitante e inesquecível com a troca de gestos, podendo achar significado em todos os detalhes, por menores que pareçam.