Os signos que não podem desanimar no amor em fevereiro de 2021

A entrada de Vênus, o planeta do amor, em Aquário até 25 de fevereiro, pode trazer algumas energias diferentes para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Confira aqueles que não devem desanimar nesta fase:

Áries

Algumas situações podem fazer você sentir ciúme ou um afastamento das pessoas que ama. É importante assumir que nem sempre suas preocupações condizem com a realidade e olhar as coisas com mais calma. Não deixe atitudes impulsivas trazerem más consequências e aproveite a energia de Vênus em Aquário para honrar seus compromissos, se libertando de emoções destrutivas e buscando a leveza.

Virgem

É possível que a frustração e introversão afetem um pouco sua personalidade. Vá contra isso e aproveite este momento para se aproximar de quem ama de forma mais sincera, evitando ser muito negativo ao analisar seus relacionamentos sérios ou não. Leia os sinais com mais leveza e busque conversas construtivas para ambos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Algumas indecisões ou confusões podem fazer você sair da zona de conforto da sua vida amorosa sem rumo. Tente ser mais maduro e crescer com as novas experiências, dando uma chance para as mudanças positivas. É hora de aprender com os outros e não tomar decisões sem antes colocar a reflexão e empatia na frente de tudo.

Peixes

Esta fase também pode tirá-lo da zona de conforto e é preciso encarar isso de forma positiva. Lembre-se que algumas coisas se tornam mais fáceis quando o medo de compartilhar pensamentos e sentimentos vai embora. Alguns movimentos das outras pessoas também podem também se tornar mais objetivos e é melhor deixar de construir muros ao redor de si.