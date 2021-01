12 temperos e molhos para variar o sabor das suas refeições

Os temperos acrescentam sabor, aroma, cor e podem realçar o paladar dos alimentos. Foi com os imigrantes que os brasileiros passaram a gostar de temperos. Com os italianos, aprenderam a fazer massas com manjerona ou manjericão; a usar a hortelã com os árabes; a saborear azedinha com os libaneses; a utilizar páprica nos ensopados com os povos do leste europeu; a preparar pratos com açafrão com os espanhóis e a usar salsão e cheiro-verde com os franceses.

A utilização dos condimentos é muito variável, ou seja, vão ao encontro dos hábitos e tradições das regiões. No Brasil, sem contar o sal tradicional, os temperos mais utilizados são alho, cebola, louro, cebolinha, pimenta-do-reino, alecrim, manjericão e orégano. Hoje, em função da globalização, é possível encontrar especiarias, molhos e temperos de todos os cantos do mundo nas prateleiras dos supermercados e criar novos hábitos de consumo.

Selecionamos 12 temperos diferentes que estão entre os mais vendidos no comércio eletrônico brasileiro para quem quer variar nos sabores. Confira:







1. Colocar cebola caramelizada nos seus pratos e lanches é um caminho sem volta. Esta aqui é natural, sem conservantes e outros aditivos químicos. Compre a partir de R$ 12,73.







2. Este molho tipo maionese é feito à base de grão de bico, vegano e muito saboroso! Compre a partir de R$ 10,59.







3. Gosta de molho barbecue? A Strumpf tem este aqui sem corantes, aromatizantes artificiais ou ingredientes de origem animal, nem muito avinagrado e nem muito adocicado. Compre a partir de R$ 12,99.







4. Esta mistura de especiarias sem sal e nem sódio, é indicada para temperar frango (mas serve para tudo!). Compre a partir de R$ 18,74.







5. Lemon pepper é aquele tempero que você geralmente não pensa em comprar, mas quando compra não consegue parar de usar. Compre a partir de R$ 7,50.







6. O alho em flocos é outro que dá vontade de colocar em TUDO, porque não precisa nem ter o trabalho de descascar e picar os dentes de alho e dá uma bela diferença no sabor da comida. Pode comer sem medo pois é 100% natural, sem sal, conservantes e nem outros aditivos. Compre a partir de R$ 12,90.







7. Se não quiser arriscar, vai de vinagre balsâmico básico mesmo que não tem erro. Compre a partir de R$ 15,95.







8. Molho de pimenta é tudo de bom. Este aqui além de ser natural sem conservantes e aditivos químicos, tem sabor de funghi chileno. Compre a partir de R$ 12,90.







9. Ainda no assunto pimenta, dá para experimentar as variações de Tabasco, como esta aqui de pimenta suave com alho. Compre a partir de R$ 18,29.







10. Para dar um up nas saladas, tem este combo com 4 molhos zero açúcar e zero sódio. O kit vem com um molho de ervas finas, um citrus, uma cebola e alho e um italiano. Compre a partir de R$ 80,00.







11. Gengibre vai bem até nos pratos mais simples – experimente colocar um pouco no arroz para ver como combina. Compre a partir de R$ 4,70.







12. Páprica defumada pode ser utilizada em carnes, frutos do mar, refogados, molhos, ou só em cima de uma batatinha frita ou assada mesmo que já fica uma delícia. Compre a partir de R$ 12,90.

