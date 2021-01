Veja como espantar moscas de frutas com dica do programa da Ana Maria Braga

Quem nunca perdeu a paciência tentando espantar aqueles mosquitinhos que teimam em sobrevoar as frutas na fruteira? Por mais que você abane a mão ou aquele pano de pratos, elas sempre voltam.

Elas são chamadas drosófilas, ou moscas de frutas, e se alimentam de frutas maduras ou em processo de decomposição, incomodam, mas são inofensivas.

O programa Mais Você desta quinta-feira, da apresentadora Ana Maria Braga, mostrou uma dica para espantar as famigeradas drosófilas de sua fruteira sem matá-la.

Basta corta um limão ao meio e enterrar nos limões pequenos pedaços de cravo-da-índia. Coloque as duas metades do limão na fruteira, com os cravos virados para cima, e eles farão o papel de afastar os insetos de suas frutas de uma forma ecologicamente correta.