Free Fire: Eventos especiais e novos streamers marcam aniversário da BOOYAH!

A BOOYAH!, plataforma de streaming, comemora em fevereiro um ano de lançamento repleto de boas histórias. E eventos especiais e novos streamers marcam o aniversário, conforme revelado pela Garena.

“Dentre as novidades da BOOYAH! estão a chegada de dois nomes de peso: Level Up, atual atleta da Black Dragons na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 4, e Weedzão, um dos principais influenciadores do universo de Free Fire”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, ambos estreiam seus canais próprios na plataforma com muito conteúdo para a comunidade.

Como parte da comemoração pelo aniversário de um ano, a BOOYAH! terá lives especiais com alguns dos principais streamers da plataforma entre os dias 1º e 5 de fevereiro. Serão três transmissões por dia, em diferentes horários.

“Quem assistir no mínimo 30 minutos de transmissão poderá ganhar itens como caixas de armas, skins e diamantes no Free Fire”.

Com informações da Garena

