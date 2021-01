Os signos do zodíaco que podem ter muito rivais

Alguns signos do zodíaco possuem personalidades que confrontam e podem atrair rivais com mais facilidade. Confira quais são:

Áries

O ariano não tem medo de defender o que pensa e lutar pelos seus próprios interesses, algo que pode ser visto como egoísmo por algumas pessoas que acham que ele pensa somente em si. Por isso, esse signo tende a comprar briga e acumular fortes rivais; ele não apazigua os problemas e pode aumentar bastante os conflitos, já que não teme desafios – até os mais desgastantes.

Escorpião

O escorpiano gosta de acumular poder e revida diante de qualquer sinal de que alguém está tentando assumir o controle no seu lugar. Por isso, ele tende a bater de frente com as pessoas de forma intensa e acaba atraindo rivais. Sua personalidade forte e que pode se sentir muito envolvida aos assuntos mal resolvidos, tende a se envolver em intrigas com muita facilidade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino tende a chamar a atenção e possui uma personalidade dramática que pode ser muito observada pelas pessoas. Seus rivais não são fracos e podem existir grandes disputas de ego em suas vidas, pois eles buscam o reconhecimento e o apoio das outras pessoas custe o que custar. Este signo não abaixa a cabeça e está sempre pronto para o ataque.

Aquário

O aquariano tem fama de ser “do contra” e luta bastante por seus ideais, com muita coragem e sem se importar com o poder de quem pensa o oposto. Ele acumula rivais e pode assumir posturas muito fortes para quebrar padrões. Sua personalidade é marcante e, da mesma forma que tem facilidade para atrair oponentes, também consegue cativar aliados.