Tecnologia: 'Samsung Ocean' disponibiliza cursos online e gratuitos em janeiro, com foco em Android

Está aberto o primeiro ciclo de cursos online e gratuitos do ano do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica. Entre cursos, palestras e oficinas, serão 16 atividades distribuídas em janeiro, com uma programação que dará destaque ao sistema operacional Android, entre outros temas.

De acordo com as informações, as inscrições já podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

“Estão programadas oito atividades voltadas para Android, incluindo laboratório à distância, abordando ainda a aplicação do sistema em diferentes plataformas e funções. Também serão temas Séries Temporais, a plataforma Unity, laboratórios com Pandas e Python, entre outros”, detalhou.

Como revelado, os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação completa dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília, neste link.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: