Sesc Verão 2021: saúde é muito mais do que suar

Uma doença desconhecida colocou a saúde de todos no centro das atenções. Tendo em vista os novos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, o Sesc Verão 2021 oferece até o dia 14 de fevereiro atividades para as três dimensões da saúde: física, emocional e social.

Aulas abertas, cursos, bate-papos e produções digitais integram a programação, que é predominantemente digital, mas também conta com ações presenciais.

Sob o tema “Cuidar faz Bem”, esta edição busca enaltecer o esporte e a atividade física no cotidiano, assim como ampliar a prática do autocuidado. O público tem acesso a conteúdos com participação de estrelas do esporte nacional, além de convidados de diversas áreas.

Cinco unidades, das 22 participantes, têm atividades presenciais: Sesc Osasco, Santo André, Santana, Parque Dom Pedro II e Santo Amaro. Ioga, práticas corporais, alongamento, lutas e danças são algumas das opções.

Nos destaques online, estão uma série de lives com o skatista Claudio Secco entrevistando grandes nomes do esporte, no Sesc Osasco; bate-papo com Tifanny Abreu, primeira jogadora de vôlei trans no Brasil, do Sesc Consolação; produção de histórias em quadrinhos para postagem nas redes sociais, do Sesc Carmo, abordando o autocuidado como necessidade coletiva. Meditação também será tema de atividade realizada pelo Sesc São Caetano, No Sesc Bom Retiro, há transmissão de exercícios de pilates. Sesc Vila Mariana ensinará a prática do yoga dentro de casa, no contexto do distanciamento social.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento. Fique atento, pois muitas das atividades ocorrem em mais de uma ocasião.