Battle Royale: Garena anuncia calendário da Liga Brasileira de Free Fire 2021

A Garena anunciou nesta semana o calendário da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021, competição oficial do Battle Royale.

Como revelado, a competição terá um total de R$ 2,4 milhões em premiações, dividido em três etapas durante o ano.

A Série A da LBFF 4, elite do torneio, começa no próximo sábado (23), a partir das 13h, com transmissão ao vivo no YouTube, na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, e na Loading, rede multiplataforma voltada para entretenimento e cultura pop, com transmissão na TV aberta, fechada e simulcast.

Chega de mistério, a #LBFF 4 tem data e hora marcada! 🔥 Sábado, 23/01, a partir das 13h, estaremos de volta com os melhores times de Free Fire do Brasil. 🔴 Ao vivo no YouTube, Booyah! e agora também na Loading pic.twitter.com/3hupZyO1IO — Free Fire Esports – Brasil (@EsportsFreeFire) January 18, 2021

“Com seis quedas em cada dia de competição, entre os mapas de Bermuda, Kalahari e Purgatório, as partidas seguem o mesmo sistema de pontos corridos de edições passadas, mas com uma quantidade diferente de pontos atribuídos por abate e posição. Saiba mais informações no livro de regras”, detalhou.

Com informações da Garena

