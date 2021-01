5 acessórios que todo mundo pode ter em casa para cuidar da sua estética

Hoje, dia 18 de janeiro, é o Dia do Esteticista. A data foi instituída a partir do ano de 2012, quando a profissão foi reconhecida por lei federal (Lei 12.592/12). A estética é considerada uma área da saúde, que inclui os cosmetólogos com formação superior e os habilitados em estéticas através dos cursos técnicos.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos cinco anos o mercado de estética cresceu 567% no Brasil, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. O país é o terceiro maior mercado de estética do mundo – atrás apenas de EUA e China – e o crescimento médio do setor é de 3% ao ano.

O profissional de Estética alia a aplicação de produtos cosméticos a técnicas de manipulação e utilização de aparelhos para limpeza da pele, hidratação, depilação e massagem para contorno corporal. Ele é especialista em beleza associada ao bem-estar e saúde. É claro que para fazer aquela limpeza de pele você precisa mesmo é de um profissional, mas selecionamos 5 acessórios que você pode ter em casa e ajudar seu esteticista cuidando sempre da sua pele quando for à uma clínica ou salão de beleza. Confira:

1. Conjunto de manicure e pedicure com 12 peças – Compre a partir de R$ 89,53.







2. Balança Digital Digi-Health Serene Multilaser – Compre a partir de R$ 56,90.







3. Aparelho Removedor Máquina de Sucção de Cravos e Espinhas – Compre a partir de R$ 71,90.







4. Esponja Elétrica de Lavar o Rosto Profissional Recarregável – Compre a partir de R$ 17,99.







5. Aparelho Massageador Anti Celulite 110v/220v + Gel Redutor – Compre a partir de R$ 169,00.







BÔNUS: Terapêutica em Estética. Conceitos e Técnicas, por Fábio dos Santos Borges e Flávia Acedo Scorza – Compre a partir de R$ 192,00.







