Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 de janeiro de 2021

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de saber quem você é para acessar a força e inteligência e realizar tudo que você planeja em sua vida. É preciso apenas evitar o orgulho, pois isso prejudicará suas ações .

Seus principais pontos fracos serão a dor de cabeça e a tristeza que pode abalar e causar tensão. Prefira cuidar mais de si, priorizando sua saúda emocional e espiritualidade.

Mantenha-se positivo acima de tudo e tente dar sempre a resposta correta para as pessoas que perguntam algo a você.

No trabalho, procure se sentir mais à vontade para melhorar o seu desempenho e confie no seu potencial. Seus números da sorte esta semana serão 13 e 27.

Touro

Chegou a hora de saber o que você realmente quer! Isso ajudará a ter mais poder na sua vida profissional e se destacar em qualquer área que escolher.

Mantenha-se mais saudável em todos os sentidos. O poder de atração aumenta e você toma as rédeas da sua vida amorosa completamente.

Seus pontos fracos serão a audição e a visão; tome cuidado com infecções para se manter da melhor maneira. A estabilidade chegará e isso indica poucas viagens, pois a prioridade será o lar ou bens materiais.

Você escolhe ajudar outras pessoas com caridade ou pode dar conselhos importantes para que que algumas pessoas se afastem das energias negativas que podem cercá-lo. Esta semana, seus números da sorte são 09 e 14.

Gêmeos

Momento de pensar e definir. Sua intuição deve analisar tudo, pois isso o ajudará a saber como estar preparado e agir diante de problemas.

Esta será uma fase muito favorável para a moda, arte e política, aspectos nos quais você será líder em tudo o que propor. No trabalho, uma ascensão pode chegar.

No amor, rompimentos ou separações podem acontecer, assim como problemas devido ciúmes infundados. Seus pontos fracos serão os pulmões, as mãos e as costas, então é o momento certo para apostar em uma melhor alimentação e cuidado com a saúde em geral.

Seu otimismo permite que você tenha sucesso em novos projetos ou naquilo que você empreende. Seus números para a semana serão 02 e 19.

Câncer

Chegou a hora de sentir e saber o que sente. O desenvolvimento na vida profissional chega e todos os problemas serão resolvidos; sua sensibilidade contribuirá bastante para achar soluções.

Você se destaca como líder e se comunica muito bem. Apenas evite ser rancoroso e remova esses pensamentos da sua vida. A família se aproxima ou você se torna mais responsável com ela.

Evite remoer as mágoas para alcançar a felicidade no relacionamento. Seus pontos fracos serão o fígado e o estômago; livre-se dos vícios e se mantenha saudável com bons exercícios e alimentação.

Tenha cuidado com as traições de amigos do trabalho ou da família; não confie tanto ou conte sua vida aos outros. Seus números da sorte esta semana são 03 e 29.

Leão

Chegou a hora de se manter forte para enfrentar grandes desafios. Seja mais tolerante com os outros para poder assumir responsabilidades e resolver tudo sem problemas.

Tenha paciência com quem tenta opinar sobre a sua vida; relaxe e não se aborreça em vão, pois só você sabe o que irá realmente fazer e não deve cair em discussões.

Seus pontos fracos serão o coração e a garganta, por isso cuide mais da saúde e diminua os vícios. Você alcançará o sucesso no trabalho, mas deve cuidar das próprias palavras para não ser orgulhoso de mais.

Você vai ficar bem economicamente, mas deve evitar gastos desnecessários e acima de tudo começar a estruturar seus objetivos financeiros. Seus números para a semana serão 05 e 44.

Virgem

É importante analisar, pois isso será de grande ajuda para você conseguir o que deseja. Evite ser negativo e escolha o melhor para sua vida com otimismo; pense duas vezes ou mais sobre o que você vai decidir.

Você terá um ano de mudanças radicais em relacionamentos ou vida amorosa. Busque relacionamentos estáveis e duradouros, deixando de lado quem não deseja o mesmo.

Você se destaca como um grande líder. Questões jurídicas são resolvidas a seu favor. Seus pontos fracos serão os nervos e a cabeça; se cuide melhor. Seus números da sorte esta semana serão 03 e 29.

Libra

Momento de buscar o equilíbrio, se concentrando em ter um projeto de vida. Pense com responsabilidade em questões do lar e objetivos. Deixe para trás situações que atrasam a vida como amores proibidos ou que são perda de tempo.

Você irá crescer profissionalmente e será o mediador problemas importantes do seu ambiente de trabalho. Seu ponto fraco serão os rins e órgãos reprodutores, por isso tenha atenção e fique atento a sintomas.

Você vai crescer economicamente, mas deve revisar bem todos os contratos e ler antes de assinar qualquer coisa. Seus números para a semana serão 06 e 55.

Escorpião

Momento de desejar, mas refletir em silêncio sobre o que você realmente quer. Por isso é preciso ter cuidado com as palavras e evitar magoar as pessoas à sua volta especialmente com comentários negativos, pois a sua opinião terá um forte impacto em tudo.

Você terá muito sucesso em tudo o que empreender e se destacará como um grande líder. Chegou a hora de persistir para conseguir o que deseja.

Momento de ter cuidado com as traições no amor e diferenciar quem realmente é a pessoa ideal para você. Evite cair em amores proibidos ou que só possuem interesses superficiais.

Seu ponto fraco será seu sistema reprodutivo e hormônios, por isso tenha mais atenção. Seus números para a semana serão 00 e 23.

Sagitário

Momento de preferir entender tudo primeiro, antes de tirar conclusões ou agir. Lembre-se que é melhor ser cauteloso e não se deixar levar por más decisões e amizades.

Fase que será marcada por viagens e progresso constante para você, o que também pode render a retomada dos estudos. Este momento é especial para planejar inicios responsáveis, como o próprio negócio ou relacionamentos.

Este ano será um dos mais fortes e de sorte, apenas tenha cuidado com fraudes e não se deixe levar pela raiva quando tiver alguma dificuldade, pois isso é o que pode levar ao fracasso.

Seus pontos fracos serão os nervos e os músculos, tome cuidado ao praticar esportes e durma para ficar calmo durante o dia. Seus números da sorte são 03 e 27. É importante enxergar ao seu redor.

Capricórnio

Momento de saber o que você tem e o que pode usar para ser ainda melhor. Evite sua tendência negativa e se concentre em lutar pelos seus objetivos com garra e se desistir.

Dizer constantemente a frase “eu tenho” irá ajudá-lo a crescer profissionalmente e financeiramente, mas você deve ter cuidado com seu temperamento forte, pois isso pode impedir seu sucesso. Evite causar problemas com as pessoas ao seu redor.

Não diga não aos desafios que surgirem e confie na sua autossuficiência, isso o levará a crescer muito mais em sua vida. Seus pontos fracos serão a pele e os cabelos, então você precisa ser mais cuidadoso e se hidratar bastante. Seus números serão 01 e 33.

Aquário

Momento de ter certeza do que você sabe e não duvidar de assumir desafios para chegar onde deseja. Você sempre terá a solução para cada problema e poderá atuar como um chefe ou ter destaque no seu trabalho.

A independência chega e muitos podem ter sorte no negócio próprio. Você falará sobre formalizar seu relacionamento ou receberá propostas no amor.

Ressentimentos e problemas do passado voltam; você deve deixar tudo para trás e ser mais compreensivo. Seus pontos fracos serão a coluna e as pernas. Seu signo sairá vencedor em questões políticas, no trabalho ou jurídicas.

O amor verdadeiro e a razão da sua vida serão encontradas em breve. Prefira abrir seu coração e ficar de olhos abertos. Seus números nesta semana serão 06 e 77.

Peixes

Momento de acreditar no próprio poder e não ter medo de construir um dos melhores anos da sua vida. Apenas administre melhor seus sentimentos de raiva e amadureça.

O pensamento tem poder e é hora de recomeçar ou dar um pontapé inicial. Retome planos que foram deixados para trás, siga em frente no amor e conhecer pessoas que podem ajudá-lo a ter mais sucesso.

Você decidirá se reinventar. Evite se deixar levar por sentimentos de ciúme, paixão, orgulho e não caia em vícios prejudiciais. Seus pontos fracos serão os pés e o sistema linfático. Você encontrará seu verdadeiro caminho na vida. Seus números da sorte são 08 e 77.