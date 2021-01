Os signos do zodíaco que fazem boas escolhas no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a pensar melhor suas escolhas no amor e acabam acertando mais vezes. Confira quais são:

Touro

O taurino tende a ter bom gosto para muitas coisas, principalmente nos relacionamentos. Quando foca em aspectos mais profundos e se conecta com seus pressentimentos pode levar a diante boas oportunidades. Este signo é comprometido e sabe que deve fazer isso com responsabilidade.

Capricórnio

O capricorniano é cuidadoso nas suas escolhas e tende ter um bom sexto sentido quando o assunto é amor. Ele costuma se entregar para pessoas confiáveis e estuda bem as possibilidades antes de tomar uma decisão. Este signo consegue diferenciar o que será promissor e não se guia apenas pelo impulso.

Descubra mais:

Virgem

O virginiano é detalhista e pode ser muito perceptivo com as pessoas, reconhecendo suas verdadeiras intenções mesmo antes de que elas sejam reveladas. Como aprende com os próprios erros, acumula experiências que o ajuda a fazer melhores escolhas. Este signo apenas precisa ter cuidado para não tornar alguém seu “projeto” e tentar mudar a pessoa para torna-la ideal.

Aquário

O aquariano costuma ser inteligente para fazer suas escolhas no amor, olhando muito além dos sentimentos. Muitas vezes ele não se apressa e decide ir adiante apenas quando se sente seguro. Este signo encontra grandes parceiros especialmente quando não está ansioso para que isso aconteça.