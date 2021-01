Esta é a verdade sobre usar gelatina incolor para hidratar e proteger o cabelo

Você possivelmente já deve ter visto diversas receitinhas caseiras indicadas por blogueiras sobre utilizar gelatina incolor para hidratar e proteger o cabelo, não é mesmo? Mas será que isso realmente funciona?

Para quem está curioso e quer começar a aplicar esta alternativa, segundo o médico Lucas Fustinoni, sim, a gelatina incolor tem grandes benefícios para o cabelo.

E se você está perguntando quais, são justamente os que citamos no início deste texto. Usando com os devidos cuidados, este componente te ajudará a hidratar e proteger os seus fios.

E por falar em cuidados, um dos mais indicados pelo profissional é após realizar a aplicação e deixá-lo agir por um período específico, lavar bem os cabelos para evitar complicações como a seborreia.

Quer saber mais sobre como cuidar do seu cabelo com gelatina incolor? Assista abaixo ao vídeo de Fustinoni divulgado no YouTube.