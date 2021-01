Lembra da novela “A Usurpadora”? Assim está a atriz que interpretou Paola e Paulina

A Usurpadora foi uma novela, transmitida pelo SBT, que fez muito sucesso no Brasil. Por aqui, Paola e Paulina viraram febre e a atriz que interpreta as duas personagens Gabriela Spanic ganhou destaque mundial, mas como será que ela está atualmente?

A atriz venezuelana se encontra com 47 anos e está mais linda do que nunca. Após a novela de grande sucesso, seu maior trabalho foi participando de um programa, conhecido como “Dançando com as estrelas, na Hungria onde ficou muito conhecida. No programa, ela chegou em segundo lugar.

Obrigado Hungria, deixarei parte do meu coração neste país e voltarei para casa cheio da satisfação de me sentir tão amado e amado por você, esse prêmio é inestimável. Eu te amo em tempo integral", escreveu ele ao se despedir do programa no que terminou com um importante segundo lugar.

Atualmente, a Venezuela continua trabalhando como atriz, apresentadora e cantora.

