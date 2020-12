A verdade por trás do vídeo que mostra luta por sobrevivência entre cobra naja e 'dragão-de-komodo'

Um vídeo que diz mostrar um "dragão-de-komodo" tentando se resistir ao ataque de uma cobra-de-focinho, uma espécie de naja altamente peçonhenta que possui veneno neurotóxico, foi adicionado recentemente no YouTube. No entanto, as imagens não são bem o que parecem.

A gravação verdadeira data de 2018 e foi feita pela turista Helen Young em um safári no Parque Kruger, na África do Sul, segundo o Earth Touch News. O “dragão-de-komodo” também não faz parte do vídeo, já que na verdade se trata de um lagarto-monitor, que não é venenoso, mas também têm pescoços longos, caudas e garras poderosas.

“Com o passar do tempo, percebi que o lagarto estava murchando. Ele tinha feridas claras de mordida no pescoço e estava coberto de veneno”, explicou Helen revelando que ele até conseguiu escapar, mas a cobra voltou a capturá-lo.

Esta espécie de naja têm uma dieta variada que consiste em ovos, sapos, pássaros, roedores, lagartos e outras cobras.

"O lagarto permaneceu imóvel na estrada, exceto por alguns movimentos de sua língua", provavelmente, sua predadora voltou mais tarde para se alimentar.

Em países como a Índia, os lagartos-monitores são caçados por sua carne e órgãos. Acredita-se que seus pênis bifurcados atraia a boa sorte.