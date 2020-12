Companhia LATAM mantém retomada gradual de voos no Brasil e prevê alcançar 58% de sua capacidade em dezembro

O Grupo LATAM Airlines anunciou, nesta segunda- feira (1) a sua malha aérea de dezembro, quando deve operar 38% da sua capacidade global (em novembro operou 33%).

Como revelado, no Brasil, a empresa deverá operar em dezembro até 58% da sua capacidade (em novembro operou 54%), alcançando 44 destinos com até 372 voos diários.

“Com relação a novembro, a LATAM ampliará em 13% a sua capacidade em São Paulo/Congonhas para atender 13 destinos no Brasil. Em função da alta temporada, também ampliará em até 15% a sua capacidade em relação a novembro nos principais hubs (centros de conexão) de São Paulo/Guarulhos e Brasília, para atender 38 e 30 destinos, respectivamente”, detalhou.

“Do Brasil para o exterior, vai operar voos a partir de São Paulo para 12 destinos: Santiago, Buenos Aires, Assunção, Cidade do México, Montevidéu, Lima, Miami, Nova York, Londres, Lisboa, Madri e Frankfurt”, completou.

Ainda de acordo com as informações, ao todo, em dezembro, o Grupo LATAM Airlines pretende operar 22 mil voos, manter uma operação robusta de cargas no fim de ano e retomar as rotas internacionais de passageiros via Lima para Cancun, Orlando e Punta Cana, além da rota Bogotá-Miami.

Com informações da LATAM

