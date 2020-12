Assim é possível impedir que um contato do WhatsApp te adicione em um grupo indesejado

Novas configurações de privacidade para grupos foram liberadas pelo aplicativo WhatsApp no ano passado. No entanto, as melhorias ainda não desconhecidas por alguns usuários.

Como revelado, pelo blog da plataforma, foram apresentados uma nova configuração de privacidade e sistema de convite que ajuda os usuários a decidirem quem pode adicioná-los a grupos.

Para ativar essa opção, abra o WhatsApp e toque em Configurações > Conta > Privacidade > Grupos e selecione uma destas opções: “Todos”, “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto”.

Se selecionar “Meus contatos”, somente os usuários salvos na agenda do seu aparelho poderão adicioná-lo a grupos. Se selecionar “Meu contatos, exceto”, poderá controlar quem, entre seus contatos, poderá adicioná-lo a grupos.

Nesses casos, o admin que não puder adicionar o usuário a um grupo terá a opção de enviar um convite privado por conversa individual.

Com os recursos, os usuários contam com mais controle sobre as mensagens que recebem em conversas em grupo.

Com informações do WhatsApp

