Battle royale: Google realiza competição inédita de Free Fire no Brasil

No dia 12 de dezembro, o Google vai realizar o primeiro Play On Challenge no Brasil, como revelado pela Garena. O jogo escolhido para a primeira edição latino-americana do evento é o Free Fire.

A disputa, que será transmitida a partir das 14h horas no canal Free Fire Brasil, terá a participação de influenciadores gamers conhecidos do público,.

“Ao todo, serão formadas 12 equipes com 4 integrantes cada, totalizando 48 jogadores, a maioria deles jogando junto pela primeira vez no Play On Challenge”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, para formar os times, Google e Garena utilizaram critérios de diversidade regional, gênero e raça.

Com informações da Garena

