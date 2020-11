Com a ação Azul Friday, companhia conta com passagens aéreas promocionais

A ação Azul Friday trará, nesta semana, promoções com desconto em passagens aéreas, pacotes da Azul Viagens e resgates com pontos do TudoAzul.

Como revelado, as promoções para a data comemorativa de compras já começaram e contam com descontos nas três principais unidades de negócios da companhia.

Azul, TudoAzul e Azul Viagens ganham uma página única com diversas promoções, como o Last Minute, que incentivará os passageiros a adquirirem pacotes e passagens aéreas por valores atrativos.

“Além disso, até o fim desta semana, quem acessar o site da companhia poderá encontrar promoções para destinos de alta temporada mais desejados pelos brasileiros”, detalhou.

Com informações da Azul

