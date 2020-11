Pamonha à moda: receita diferente do que estamos acostumados

Com uma receita diferente do que estamos acostumados, a pamonha à moda é uma ótima opção para vários momentos.

Conforme revelado pelo site ‘Tudo Gostoso’, para a hora do lanche ou no lugar de uma refeição, esta delícia leva linguiça e queijo. Confira os ingredientes:

2 kg de massa de milho ralado (30 espigas – reserve a palha para embrulhar)

1 xícara (chá) de óleo

3 colheres (sopa) de sal

1/2 colher (sopa) de açúcar

Pimenta (opcional)

Linguiça frita e queijo picados a gosto

Modo de preparo

Primeiramente, depois de retiradas, é necessário separar as palhas boas e limpas que serão usadas para fazer os copinhos.

Rale as espigas (retirar os cabelos primeiro). Depois, coe com o auxílio de uma peneira antes de temperar.

Coloque a massa em uma bacia e adicione óleo bem quente, misturando bem. Acrescente sal e açúcar.

Com as palhas que foram escolhidas, faça copinhos com duas palhas. Coloque a massa (cerca de um copo) e o recheio (queijo, linguiça e pimenta ralada).

Como revelado pelo site, feche-a também com duas palhas, amarrando com elástico ou cordão. O tempo de cozimento é de, aproximadamente, 35 a 40 minutos em uma panela com bastante água.

