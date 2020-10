Os signos que podem ter a mentira como companheira

Alguns signos do zodíaco podem se apegar na mentira para escapar de algumas situações ou conseguir o que desejam em seu cotidiano. Confira aqueles que podem mentir frequentemente:

Touro

O taurino tende a mentir e mascarar a realidade em muitas ocasiões. Para ele, a sinceridade é importante, mas pode trazer muitos problemas e aumentar suas frustrações. Ele não tem medo de ser descoberto e pode usar esse artificio para lidar também com coisas superficiais.

Descubra mais sobre os signos:

Libra

O libriano tende a esconder informações ou se fazer de desentendido buscando não se envolver em confrontos. Este signo também costuma deixar de dizer a verdade quando este é o único caminho para conseguir o que quer; e ele dificilmente deixará isso aparente em qualquer reação.

Capricórnio

O capricorniano usa a mentira principalmente para omissão de algumas informações ou para aumentar algumas histórias. Ele se diverte quando muda a proporção das coisas e se favorece, por mais que no fundo isso não tenha muito em comum com a realidade.

Peixes

As mentiras, para proteger debilidades ou verdades difíceis, são as especialidades do pisciano. Ele parece inocente, mas é capaz de mentir muito bem e acreditar ao ponto de converter isso em verdade. Ele tende a não usar este artificio quando os assuntos são muito delicados, mas nem sempre é possível.