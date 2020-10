5 curiosidades sobre o bigode do gato

Ao contrário do ser humano, o bigode dos gatos não tem uma função estética, mas está ligado a capacidade motora e noção de espaço do felino.

O nome correto do bigode do gato é vibrissa e geralmente é constituído de fios espalhados entre as bochechas, queixo e sobrancelhas do animal.

Veja 5 curiosidades sobre os bigodes dos gatos

1 – Cada gato tem uma quantidade de pelos

No geral, os gatos tem 24 pelos, divididos pelos dois lados do rosto, mas esse número pode variar muito de uma raça para outra e existem gatos que não possuem bigode.

Reprodução

2 – Tem função sensorial

Além de ajudar no equilíbrio do animal, os bigodes alertam o animal sobre qualquer alteração, pois os pelos têm raízes em uma região cheia de células sensoriais e por isso conseguem captar pequenas vibrações no ambiente, mesmo à distância.

3 – Também servem como ‘antenas’

Os bigodes são maiores que a parte mais larga do gato para que eles tenham uma noção precisa de espaço. Os pelos tocam objetos e direcionam o felino

Reprodução

4 – Nunca deve ser cortado

Cortar os pelos do bichano faz com que ele perca equilíbrio e noção espacial, o que pode fazer com que ele sofra quedas ao tentar saltar e se acidente, se tentar caçar.

5 – Podem indicar problemas de saúde

Pelos do bigode caindo ou quebradiços podem indicar problemas de saúde no seu gato e servem de alerta para procurar um veterinário.