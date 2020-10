Cachorro nasce com raro pelo verde na Itália

O agricultor italiano Cristian Mallocci ficou bastante confuso quando sua cadela, Spelacchia, deu à luz, entre cinco filhotes, a um cachorro com o pelo verde.

O cachorro é parte de uma ninhada que nasceu na Sardenha, ilha italiana que fica no Mar Mediterrâneo.

O cão foi chamado de Pistachio (Pistache) e é o único da ninhada que nasceu com a cor diferenciada. Os demais nasceram com a pelagem branca, a mesma da mãe, que é uma cadela mestiça

Um cachorro com o pelo verde é um fenômeno extremamente raro, segundo os cientistas, mas eles acreditam que isso tenha ocorrido pelo contato do filhote com o ‘mecônio’ no útero da mãe, as primeiras fezes de um recém-nascido.

Mallocci disse que pretende criar o filhote para cuidar de ovelhas, assim como sua mãe já faz na fazenda que administra. (Com Independent)