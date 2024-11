Vaquinha: Gaviões da Fiel celebra pagamento da 1ª parcela de dívida do estádio do Corinthians

A Gaviões da Fiel informou que, após a vaquinha lançada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena, a primeira parcela já foi paga. O valor repassado à Caixa Econômica Federal foi de R$ 15.186.220,64, segundo comemorou a organizada em postagem nas redes sociais. A campanha segue em andamento por seis meses ou até que a meta seja atingida.

“É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do primeiro ‘boleto’ da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa”, escreveu a Gaviões na publicação (veja abaixo).

No início da tarde deste sábado (30), o site da vaquinha sofreu uma tentativa de ataque. A Gaviões da Fiel ressaltou que trabalha para manter a plataforma no ar.

“Infelizmente, nas últimas horas, pessoas mal-intencionadas tentaram prejudicar a nossa campanha, tentando invadir a plataforma e bloquear a conta usada para a arrecadação. Apesar de não terem êxito com a ação, mostram que essas atitudes covardes são um ataque direto à nossa paixão e aos nossos sonhos”, explicou a torcida.

“Queremos assegurar a todos que estamos trabalhando incansavelmente para combater essas tentativas e proteger o projeto que é de todos nós, corintianos. Com o apoio de especialistas em segurança digital, já estamos reforçando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade da campanha com a transparência e a seriedade que ela merece”, esclareceu a organizada.

Vaquinha

A vaquinha para ajudar o Corinthians a quitar a dívida da Neo Química Arena foi lançada na última quinta-feira (27). Para entrar no site para a campanha, é preciso enfrentar em uma fila de espera.

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Os torcedores ainda têm opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também podem personalizar as quantias a serem doadas.

A campanha irá durar seis meses ou até atingir a meta, que é de R$ 700 milhões, valor aproximado da dívida que o clube tem por conta do estádio.

A cada doação, o torcedor recebe um certificado, enquanto quem doar R$ 100 ou mais receberá uma placa em um mural físico que será construído na Neo Química Arena após o fim da campanha.