“Que bagulho escroto”: Internet reage à derrota de Vini Junior no prêmio Bola de Ouro

Favorito a ganhar a Bola de Ouro neste ano, o jogador brasileiro Vini Jr. e a comitiva do Real Madrid cancelaram a viagem a Paris quando o vazamento de uma lista mostrou que o prêmio seria concedido a Rodri, do Manchester City.

ANÚNCIO

“Não to acreditando, to achando que foi alguma pegadinha”, disse o apresentador Casemiro, da Cazé TV. “Que bagulho escroto”, disse.

“Meteram a mão, isso é sacanagem”, disse o jogador Richarlison ao saber que Rodri levou o prêmio no lugar de Vini.

Os internautas exaltaram a atitude do influencer Luva de Pedreiro, que compareceu ao evento e posou com uma camisa do jogador brasileiro. “Receba, Vini!”.

Torcedores do jogador brasileiro também comentaram a escolha do africano Weah para entregar o prêmio, que ouvia os gritos de “Vini Jr” da torcida enquanto anunciava que o prêmio iria para outro jogador. “Um dos momentos mais constrangedores que assistimos na história do futebol foi essa premiação da bola de ouro”