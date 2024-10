Feridos em acidente em rodovia do Equador são jogadores de futebol da LDU, segundo a polícia

Um acidente de trânsito fatal ocorreu na Rodovia General Rumiñahui, próximo à ponte 8, na região de Quito, no Equador. O acidente ocorreu às 04h00 de segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Infelizmente, uma pessoa morreu, pois o motorista não teria visto a sinalização que indicava o Valle de Los Chillos. A estrada de Quito ficou fechada durante todo o fim de semana.

O Corpo de Bombeiros de Quito detalhou que cinco pessoas ficaram presas dentro do carro. Eles foram liberados com técnicas de desencarceramento e estabilizados no local para serem levados ao hospital Eugenio Espejo, na capital do país.

Um dos atingidos morreu no local, devido ao impacto: era o motorista, um jovem de 25 anos. Sabe-se que os quatro feridos são jogadores da Liga de Quito, indicou a Polícia.

Os identificados são: Marco Ángulo, Luis Ricardo Solís Estupiñán, Andrés Castillo Erazo, Víctor Charcopa Nazareno.

Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros indicou que o veículo trafegava em alta velocidade e por isso se chocou contra uma viga de 50 toneladas.

A estrada no sentido Quito-Valle ficou totalmente fechada até por volta das 7h45, enquanto no sentido oposto, Valle-Quito, há intenso trânsito de veículos. As autoridades realizaram obras para movimentar a estrutura que pesa cerca de 50 toneladas e permitir a passagem de veículos.

A estrada já foi liberada para o trânsito.

A viga estava no meio da estrada, já que a Prefeitura de Pichincha ordenou o fechamento da Rodovia General Rumiñahui da tarde deste domingo, 6, até a manhã desta segunda-feira, 7, para a realização das obras da nova ponte elevada.

“Este fim de semana haverá um encerramento total do setor da Ponte 8 enquanto são instaladas as vigas metálicas da nova ponte elevada”, disse aquela entidade. A interdição de trânsito estava prevista das 16h de domingo, dia 6, às 5h de segunda-feira, dia 7.