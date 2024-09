Paralimpíadas 2024: Abelha atrapalha e brasileiro fica sem chances de pódio no hipismo

Uma abelha fez com que as chances de uma medalha paralímpica para o brasileiro Rodolpho Riskalla deixasse de existir nesta tarde de Jogos Paralímpicos. Conforme notícia do GE, o inseto atrapalhou a execução da prova ao assustar o cavalo Denzel e fazê-lo chacoalhar durante a apresentação.

A prova, disputada nesta quarta-feira, dia 04 de agosto, é referente a disputa do Hipismo na categoria de adestramento individual grau IV, que contempla atletas com comprometimento físico-motor leve em um ou dois membros, ou pessoas com deficiências visuais moderadas.

Em declaração, Rodolpho explicou o que aconteceu no momento da prova: “Ele estava indo super bem, eu tenho muita confiança nele. Só que ele foi meio infeliz, porque tinha uma abelha enorme na hora do passo, que grudou na barriga dele, aí ele deu aquela chacoalhada e eu tive pelo menos três notas perdidas. Eu acabo ficando muito baixo, porque estava com quase 73% e passou para 66%, e aí para voltar é difícil. Mas bom, paciência”.

Experiência no esporte

Rodolpho terminou a competição em sétimo lugar, e apesar de ter ficado de fora do pódio garantiu sua classificação para a disputa do freestyle, que contará apenas com os 8 mais bem colocados na classificação final. Na ocasião, ele terá a chance de brigar novamente por uma medalha.

Antes de atuar na seleção Paralímpica, Rodolpho era cavaleiro do hipismo convencional, mas uma meningite bacteriana o levou a ter parte da mão e das pernas amputados. Dois meses após se recuperar ele voltou a competir, desta vez no hipismo paralímpico. Em sua segunda participação nas Paralimpíadas, Tóquio 2020, ele conquistou a medalha de prata.